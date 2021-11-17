Descaracterização de patrimônio: obras na Gruta da Onça sob investigação no ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) instaurou uma investigação para apurar a possível descaracterização de uma trilha de pedras construída há aproximadamente 200 anos, no Parque Municipal Gruta da Onça, localizado no Centro de Vitória, que está passando por obras. O MPES recebeu informações de que a prefeitura realizou obras no local e lançou concreto armado sobre o caminho. A alteração ocorreu após a retirada e o amontoamento das pedras seculares, como parte de um conjunto de obras que seriam para melhorias do parque. O órgão requisitou à Prefeitura de Vitória as informações e providências adotadas em relação ao caso. O município terá que se explicar num prazo de até 15 dias. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, disse que a utilização do concreto aconteceu em um trecho pequeno de 20 metros e que não foi instalado sobre a trilha secular, somente no acesso. Ele relata que parte da obra foi interrompida até resultado de uma vistoria técnica realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).