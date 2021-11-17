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Em Vitória

Descaracterização de patrimônio: obras na Gruta da Onça sob investigação no ES

Prefeitura afirma que trajeto calçado é a estrada de terra batida que antecede a trilha, e que aguarda uma análise do Iphan para saber se a obra interfere na preservação do sítio arqueológico

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2021 às 10:58
Antes e depois do caminho da Gruta da Onça, em Vitória
Antes e depois do caminho da Gruta da Onça, em Vitória Crédito: Edson Valpassos/Divulgação
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) instaurou uma investigação para apurar a possível descaracterização de uma trilha de pedras construída há aproximadamente 200 anos, no Parque Municipal Gruta da Onça, localizado no Centro de Vitória, que está passando por obras. O MPES recebeu informações de que a prefeitura realizou obras no local e lançou concreto armado sobre o caminho. A alteração ocorreu após a retirada e o amontoamento das pedras seculares, como parte de um conjunto de obras que seriam para melhorias do parque. O órgão requisitou à Prefeitura de Vitória as informações e providências adotadas em relação ao caso. O município terá que se explicar num prazo de até 15 dias. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, disse que a utilização do concreto aconteceu em um trecho pequeno de 20 metros e que não foi instalado sobre a trilha secular, somente no acesso. Ele relata que parte da obra foi interrompida até resultado de uma vistoria técnica realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Perin - 17-11-21.mp3
Os técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foram à Gruta da Onça para uma vistoria técnica acompanhados de representantes da Prefeitura de Vitória. Em nota, o instituto disse que “assim que foi informado sobre possíveis danos ao Patrimônio Arqueológico da Gruta da Onça, tomou as medidas cabíveis”. De acordo com o instituto, foram verificados “possíveis riscos” à trilha das pedras do sítio arqueológico e que, a partir disso, solicitou imediata paralisação das obras. O órgão disse ainda que está em diálogo com a Prefeitura de Vitória para orientar sobre procedimentos que garantam a conservação do local.

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