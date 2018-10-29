Desafios do futuro presidente: reformas e respeito à Constituição

Após vencer as eleições para presidente da República, Jair Bolsonaro, terá muitos desafios pela frente, entre eles explicar como irá colocar em prática muitas de suas propostas de campanha. Nesta segunda-feira (29), a rádio CBN Vitória reuniu os comentaristas Américo Bedê e Fernando Galdi para debater os desafios do próximo governo, que passam pela realização das principais reformas e também pelo respeito à Constituição. Acompanhe.