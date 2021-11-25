Desafios da pandemia: "tornar as organizações mais humanas"

O filósofo, professor, doutor em Teologia e ex-padre, Zeca de Mello é o convidado para o painel "Reaprender a aprender: desafios para pessoas e organizações", nesta quinta-feira (25), no Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pela Rede Gazeta. Mello hoje coloca seu conhecimento acumulado durante esse rico período de formação religiosa a serviço de organizações e empresas que, segundo ele, precisam se transformar para atender os desafios do mundo contemporâneo. Para o professor, o grande desafio que aprendemos nesta pandemia é tornar as empresas e as pessoas mais humanas. É hora de trilhar um novo caminho. Ouça a entrevista completa.