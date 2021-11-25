Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vitória Summit

Desafios da pandemia: "tornar as organizações mais humanas"

Quem defende a estratégia é o  filósofo, professor, doutor em Teologia e ex-padre, Zeca de Mello, um dos convidados do Encontro de Líderes 2021

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2021 às 12:07
Ex-padre, Zeca de Mello atua como professor e palestrante
Ex-padre, Zeca de Mello atua como professor e palestrante Crédito: Divulgação
O filósofo, professor, doutor em Teologia e ex-padre, Zeca de Mello é o convidado para o painel "Reaprender a aprender: desafios para pessoas e organizações", nesta quinta-feira (25), no Vitória Summit - Encontro de Líderes 2021, promovido pela Rede Gazeta. Mello hoje coloca seu conhecimento acumulado durante esse rico período de formação religiosa a serviço de organizações e empresas que, segundo ele, precisam se transformar para atender os desafios do mundo contemporâneo. Para o professor, o grande desafio que aprendemos nesta pandemia é tornar as empresas e as pessoas mais humanas. É hora de trilhar um novo caminho. Ouça a entrevista completa. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Zeca de Mello - 25-11-21 - .mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados