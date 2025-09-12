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Vitória 474 anos

'Desafio é trazer o comércio de volta ao Centro', diz prefeito sobre revitalização

Ouça entrevista com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini

Publicado em 12 de Setembro de 2025 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 set 2025 às 12:27
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Canal de Camburi - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Canal de Camburi - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Fechando a programação da semana sobre os assuntos relacionados a Vitória, cidade que completou 474 anos na última segunda-feira (8), nesta edição do CBN Vitória o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, aponta os desafios e prioridades para o desenvolvimento da Capital nos próximos anos – respondendo, inclusive, a demandas de ouvintes encaminhadas ao longo da semana. Um dos desafios da administração municipal, segundo Pazolini, é trazer de volta o comércio para o Centro da cidade como estratégia para a revitalização. Ouça a entrevista completa. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 12-09-25

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