'Desafio é trazer o comércio de volta ao Centro', diz prefeito sobre revitalização

Fechando a programação da semana sobre os assuntos relacionados a Vitória, cidade que completou 474 anos na última segunda-feira (8), nesta edição do CBN Vitória o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, aponta os desafios e prioridades para o desenvolvimento da Capital nos próximos anos – respondendo, inclusive, a demandas de ouvintes encaminhadas ao longo da semana. Um dos desafios da administração municipal, segundo Pazolini, é trazer de volta o comércio para o Centro da cidade como estratégia para a revitalização. Ouça a entrevista completa.