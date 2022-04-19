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Economia

Desabastecimento: com entrega racionada, postos da GV só oferecem etanol

Ouça detalhes na entrevista com o diretor de Comunicação do Sindipostos, Rogério Lube

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2022 às 10:36
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento Crédito: Comstock/Photo Images
Os postos de combustíveis no Espírito Santo continuam enfrentando dificuldades no fornecimento de gasolina e diesel. Em entrevista à CBN Vitória desta terça-feira (19), o diretor de Comunicação do Sindipostos, Rogério Lube, disse que o setor vive uma das maiores crises de desabastecimento das últimas décadas. Segundo ele, como praticamente toda carga de gasolina e diesel chega por transporte marítimo, a dificuldade neste momento é com o mau tempo que tem atrasado o desembarque. A expectativa é de que a oferta seja normalizada a partir da próxima sexta-feira (22). Até lá, os postos estão oferecendo o produto de forma reduzida e em muitos só há etanol para abastecimento. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Rogerio Lube - 19-04-22

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