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SAÚDE

Dermatologista tira dúvidas sobre contágio e tratamento de hanseníase

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no Espírito Santo, nos últimos 20 anos, foram registrados 21.333 novos casos da doença

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 13:21

Publicado em 

11 fev 2020 às 13:21
A hanseníase acumula milhares de vítimas ano após ano no Brasil. Entre 1999 e 2018, foram diagnosticados 768.215 casos da doença. A detecção de novos casos tem indicado uma média de 38 mil registros por ano, no período. No Espírito Santo, nos últimos 20 anos, foram registrados 21.333 novos casos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Na edição de hoje vamos conversar com a doutora Sandra Durães sobre os casos, tratamento e prevenção. Ela é coordenadora da Campanha de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Departamento de Hanseníase. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - Sandra Durães - 11-02-20
Sintomas da hanseníase
- Manchas na pele de cor parda, esbranquiçadas ou eritematosas, às vezes pouco visíveis e com limites imprecisos;
- Alteração da temperatura no local afetado pelas manchas;
- Comprometimento dos nervos periféricos;
- Dormência em algumas regiões do corpo causada pelo comprometimento da enervação. A perda da sensibilidade local pode levar a feridas e à perda dos dedos ou de outras partes do organismo;
- Aparecimento de caroços ou inchaço nas partes mais frias do corpo, como orelhas, mãos e cotovelos;
- Alteração da musculatura esquelética, principalmente a das mãos, o que resulta nas chamadas “mãos de garra”.
- Infiltrações e edemas na face que caracterizam a face leonina, característica da forma virchowiana da doença.

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