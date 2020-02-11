Dermatologista tira dúvidas sobre contágio e tratamento de hanseníase

A hanseníase acumula milhares de vítimas ano após ano no Brasil. Entre 1999 e 2018, foram diagnosticados 768.215 casos da doença. A detecção de novos casos tem indicado uma média de 38 mil registros por ano, no período. No Espírito Santo, nos últimos 20 anos, foram registrados 21.333 novos casos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Na edição de hoje vamos conversar com a doutora Sandra Durães sobre os casos, tratamento e prevenção. Ela é coordenadora da Campanha de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia e do Departamento de Hanseníase. Acompanhe.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Sandra Durães - 11-02-20

Sintomas da hanseníase

- Manchas na pele de cor parda, esbranquiçadas ou eritematosas, às vezes pouco visíveis e com limites imprecisos;

- Alteração da temperatura no local afetado pelas manchas;

- Comprometimento dos nervos periféricos;

- Dormência em algumas regiões do corpo causada pelo comprometimento da enervação. A perda da sensibilidade local pode levar a feridas e à perda dos dedos ou de outras partes do organismo;

- Aparecimento de caroços ou inchaço nas partes mais frias do corpo, como orelhas, mãos e cotovelos;

- Alteração da musculatura esquelética, principalmente a das mãos, o que resulta nas chamadas “mãos de garra”.