DER vai fazer engordamento da praia de Meaípe, em Guarapari

A praia de Meaípe vai ganhar obras de engordamento da faixa de areia. Segundo o diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista ao CBN Cotidiano, o edital está em análise nos órgãos de controladoria e está avaliado em R$ 69 milhões.