DER vai fazer engordamento da praia de Meaípe, em Guarapari

A praia de Meaípe vai ganhar obras de engordamento da faixa de areia. Segundo o diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista ao CBN Cotidiano, o edital está em análise nos órgãos de controladoria e está avaliado em R$ 69 milhões.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Mareto - 04-11-20
Os trabalhos serão realizados desde o início da praia até o trecho da ES 060, destruído após a ressaca em outubro de 2019. Há anos, a praia de Meaípe sofre com processos erosivos e avanço do mar sobre a faixa de areia.