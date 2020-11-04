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LOCAL SOFRE COM EROSÃO

DER vai fazer engordamento da praia de Meaípe, em Guarapari

A informação é do diretor-geral do órgão, Luiz Cesar Maretto

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 nov 2020 às 17:44
Praia de Meaípe, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
A praia de Meaípe vai ganhar obras de engordamento da faixa de areia. Segundo o diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista ao CBN Cotidiano, o edital está em análise nos órgãos de controladoria e está avaliado em R$ 69 milhões.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Mareto - 04-11-20
Os trabalhos serão realizados desde o início da praia até o trecho da ES 060, destruído após a ressaca em outubro de 2019. Há anos, a praia de Meaípe sofre com processos erosivos e avanço do mar sobre a faixa de areia. 

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