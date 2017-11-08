DER vai cancelar multas emitidas durante a greve da PM

Motoristas que ultrapassaram o sinal vermelho, sem exceder a velocidade da via, entre os dias 4 e 12 de fevereiro deste ano terão a multa emitida pelo DER cancelada, assim como os pontos da infração. O diretor-geral do órgão, Enio Bergoli, explica que neste período de greve da polícia militar, a média de infrações diárias saltou nestes dias de 100 para até 500 ocorrências. Também serão isentados os motoristas que pararam sobre a faixa de pedestre neste mesmo período.