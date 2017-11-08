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DER vai cancelar multas emitidas durante a greve da PM

O diretor-geral do órgão, Enio Bergoli, explica que neste período de greve da polícia militar, a média de infrações diárias saltou nestes dias de 100 para até 500 ocorrências

Publicado em 08 de Novembro de 2017 às 13:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2017 às 13:00
Motoristas que ultrapassaram o sinal vermelho, sem exceder a velocidade da via, entre os dias 4 e 12 de fevereiro deste ano terão a multa emitida pelo DER cancelada, assim como os pontos da infração. O diretor-geral do órgão, Enio Bergoli, explica que neste período de greve da polícia militar, a média de infrações diárias saltou nestes dias de 100 para até 500 ocorrências. Também serão isentados os motoristas que pararam sobre a faixa de pedestre neste mesmo período.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 08-11-17

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