DER promete intensificar sinalização na Leste Oeste e estuda instalar radar na região

Na última segunda-feira (14) uma carreta tombou sobre um carro e esmagou o veículo na Rodovia Leste Oeste, na altura do bairro Campo Belo, em Cariacica. O condutor do veículo atingido não resistiu e morreu no local. A polícia e o Corpo de Bombeiros informaram que, por causa do peso, o caminhão tombou ao fazer uma curva. A região ficou conhecida como "curva da morte", devido a ocorrências de acidentes.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que "os acidentes acontecem devido à imprudência dos motoristas que não respeitam o limite de velocidade de 40 km/h e que a Rodovia rotineiramente recebe manutenção e está sinalizada". No entanto, o DER adianta que vai enviar uma equipe técnica ao local para avaliação e orienta os motoristas, principalmente os caminhões que transitam com cargas de alto peso, que respeitem o limite de velocidade determinado. Acompanhe detalhes na entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto. O DER já anunciou que irá intensificar a sinalização na região e estuda instalar um radar eletrônico.