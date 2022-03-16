Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • DER promete intensificar sinalização na Leste Oeste e estuda instalar radar na região
Acidentes na "Curva da Morte"

DER promete intensificar sinalização na Leste Oeste e estuda instalar radar na região

Acompanhe detalhes na entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto.

Publicado em 16 de Março de 2022 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2022 às 10:50
Trecho da Rodovia Leste Oeste
Trecho da Rodovia Leste Oeste Crédito: Divulgação/DER
Na última segunda-feira (14) uma carreta tombou sobre um carro e esmagou o veículo na Rodovia Leste Oeste, na altura do bairro Campo Belo, em Cariacica. O condutor do veículo atingido não resistiu e morreu no local. A polícia e o Corpo de Bombeiros informaram que, por causa do peso, o caminhão tombou ao fazer uma curva. A região ficou conhecida como "curva da morte", devido a ocorrências de acidentes.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que "os acidentes acontecem devido à imprudência dos motoristas que não respeitam o limite de velocidade de 40 km/h e que a Rodovia rotineiramente recebe manutenção e está sinalizada". No entanto, o DER adianta que vai enviar uma equipe técnica ao local para avaliação e orienta os motoristas, principalmente os caminhões que transitam com cargas de alto peso, que respeitem o limite de velocidade determinado. Acompanhe detalhes na entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto. O DER já anunciou que irá intensificar a sinalização na região e estuda instalar um radar eletrônico. 
Entrevista Fernnda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 16-03-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1
Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados