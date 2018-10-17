DER mantém para outubro entrega da Rodovia Leste-Oeste

Após onze anos, o prazo de entrega para as obras da Rodovia Leste-Oeste continua a ser motivo de dúvidas por parte dos motoristas. A Leste Oeste liga a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, à BR 262, em Cariacica. O percurso começou a ser construído em 2007. O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Gustavo Perim, voltou a reafirmar, nesta quarta-feira (17), em entrevista à CBN Vitória, que a rodovia estará pronta para passagem, com sinalização vertical e pórticos de indicação dos bairros até o final deste mês de outubro. Já a iluminação da via dependerá das prefeituras, que com o recebimento dos projetos, precisam contratar o serviço. A expectativa do DER é de que a iluminação esteja contratada até o final do ano.