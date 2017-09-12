DER irá adequar sinalização para quem transita na Avenida Leitão da Silva

Diretor geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Ênio Bergoli, confirma que irá adequar a sinalização para quem transita em todos os trechos que estão em obras na Avenida Leitão da Silva. Nesta segunda-feira (11), a prefeitura de Vitória notificou o governo do Estado para que fizesse as adequações com base no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo Ênio Bergoli, o DER já estava em campo fazendo estes levantamentos. O cronograma de entrega da obra está mantido para julho do ano que vem.