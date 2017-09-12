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ACIDENTES

DER irá adequar sinalização para quem transita na Avenida Leitão da Silva

O cronograma de entrega da obra está mantido para julho do ano que vem

Publicado em 12 de Setembro de 2017 às 12:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 set 2017 às 12:19
Diretor geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Ênio Bergoli, confirma que irá adequar a sinalização para quem transita em todos os trechos que estão em obras na Avenida Leitão da Silva. Nesta segunda-feira (11), a prefeitura de Vitória notificou o governo do Estado para que fizesse as adequações com base no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo Ênio Bergoli, o DER já estava em campo fazendo estes levantamentos. O cronograma de entrega da obra está mantido para julho do ano que vem.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 12-09-17
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffman, esclarece que a sinalização é importante para evitar acidentes graves na avenida. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 12-09-17

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