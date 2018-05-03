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DER-ES detalha situação da Rodovia Leste-Oeste

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:54

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:54
A promessa que envolve o tráfego de veículos na Rodovia Leste Oeste já atravessa a década. O obra teve início em 2007 e, numa primeira promessa, era da conclusão da obra em dois anos. Contudo, não ocorreu. Ao longo desse período o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) destacava que desapropriações e intervenções não previstas causaram demora na obra. 11 anos se passaram, mas nada.
Agora, mais uma promessa não foi cumprida: veículos leves teriam a passagem liberada no final do mês de abril, o que não aconteceu. Apesar do tráfego ser proibido, caminhões, motocicletas e carros se arriscam para atravessar a estrada, que está inacabada. Para detalhar o calendário que envolve a entrega da obra, o diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), Enio Bergoli, explica, em entrevista ao CBN Cotidiano, detalhes do assunto. Confira!
Entrevista - John Gomes - Enio Bergoli - 03-05-18

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