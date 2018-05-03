DER-ES detalha situação da Rodovia Leste-Oeste

A promessa que envolve o tráfego de veículos na Rodovia Leste Oeste já atravessa a década. O obra teve início em 2007 e, numa primeira promessa, era da conclusão da obra em dois anos. Contudo, não ocorreu. Ao longo desse período o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) destacava que desapropriações e intervenções não previstas causaram demora na obra. 11 anos se passaram, mas nada.