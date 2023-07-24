DER detalha obras da Abido Saadi e do Contorno de Jacaraípe

Obras serão realizadas no trecho de 7,52 km entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe Crédito: Luciney Araújo

Antiga demanda de moradores e comerciantes da região, as intervenções na Avenida Abido Saadi, em Jacaraípe, na Serra, compreendem o trecho de 7,5 quilômetros da Rodovia ES-010 entre a Curva da Baleia e a praia de Capuba. As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Além da restauração do pavimento, a obra inclui serviços de drenagem, sinalização, obras complementares e proteção ambiental. Outra melhoria prevista é a duplicação de pista no trecho entre a Avenida Guaianazes e a praia de Capuba, com extensão de 3,02 quilômetros. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, detalha as obras.

Segundo o DER, estão sendo implantados ainda sete giros de quadra, permitindo aos condutores acessarem os bairros adjacentes, além de executarem manobras de retorno da avenida com mais segurança, dando mais fluidez ao tráfego na rodovia e diminuindo os pontos de retenção de veículos. Os pontos de ônibus também estão recebendo melhorias, sendo a maioria dotados de abrigo e baias para acesso. A Ponte sobre o Rio Jacaraípe também recebeu reforço e recuperação estrutural, com contenção dos encabeçamentos e substituição dos aparelhos de apoio.

CONTORNO DE JACARAÍPE

E sobras as obras do Contorno de Jacaraípe. "O trecho compreendido entre a Avenida Minas Gerais e o bairro Nova Almeida terá 8,5 quilômetros de extensão e vai contar com três faixas por pista, além de ciclovia e calçada. Até o momento, foram executados 35% da obra, que tem previsão de término para 2024 e estimativa de investimento de mais de R$ 108 milhões do Governo do Estado", informa o DER. Ouça a conversa completa!