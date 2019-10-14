DER dá início à reforma da Segunda Ponte, que terá asfalto recuperado

A Segunda Ponte, importante ligação do trânsito na Grande Vitória, vai passar por obras que vão revitalizar a sua estrutura na parte seca, que é o viaduto Governador Gerson Camata - da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, ao encontro dos acessos por Cariacica. As intervenções estão programadas para ter início nesta segunda-feira (14), um dia após o aniversário da importante via, que interliga Vitória, Vila Velha e Cariacica. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, diz que o planejamento não prevê prejuízos ao transito, que impacta Vila Velha e Cariacica. Ele destaca que haverá recuperação de pilares e guarda-corpo, fresagem do asfalto e recomposição das juntas de dilatação.