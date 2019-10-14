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ENTREVISTAS

DER dá início à reforma da Segunda Ponte, que terá asfalto recuperado

A alça de descida para Jardim América, localizada no sentido Lindenberg após o estádio Engenheiro Araripe, também será recuperada

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 18:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 out 2019 às 18:27
Estrutura da Segunda Ponte Crédito: Marcelo Prest
A Segunda Ponte, importante ligação do trânsito na Grande Vitória, vai passar por obras que vão revitalizar a sua estrutura na parte seca, que é o viaduto Governador Gerson Camata - da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, ao encontro dos acessos por Cariacica. As intervenções estão programadas para ter início nesta segunda-feira (14), um dia após o aniversário da importante via, que interliga Vitória, Vila Velha e Cariacica. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, diz que o planejamento não prevê prejuízos ao transito, que impacta Vila Velha e Cariacica. Ele destaca que haverá recuperação de pilares e guarda-corpo, fresagem do asfalto e recomposição das juntas de dilatação.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Cesar Maretto - 14-10-19
Maretto também explicou que a alça de descida para Jardim América, localizada no sentido Lindenberg após o estádio Engenheiro Araripe, também será recuperada, o que vai auxiliar no tráfego para o bairro e acesso à região de Bela Aurora, por exemplo.

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