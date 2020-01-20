Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DESLIZAMENTOS

DER: cerca de 2 meses para rodovias serem limpas e desobstruídas

A estimativa é do Diretor Presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 14:19

Publicado em 

20 jan 2020 às 14:19
A chuva forte no Sul do Espírito santo, desde a última sexta (17), interditou vias estaduais devido a deslizamentos de terra, queda de barreiras e rochas nas pistas. Segundo estimativa do Diretor Presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, serão necessários cerca de dois meses para que todas vias sejam limpas e desobstruídas. Sem falar no tempo de reconstrução que ainda não é possível ser determinado. Ouça.
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz César Maretto - 20-01-20
Falando da BR 101, rodovia federal, o acesso a cidade de Iconha está restrito a moradores e equipes de socorro, apoio e serviço. Quem segue para o Sul do Estado ou Rio de Janeiro deve passar pelo Contorno de Iconha. Quem explica o trajeto é o inspetor da Polícia Rodoviária federal Sérgio Costa.
Entrevista - Patricia Vallim - Sérgio Costa - 20-01-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados