DER: cerca de 2 meses para rodovias serem limpas e desobstruídas

A chuva forte no Sul do Espírito santo, desde a última sexta (17), interditou vias estaduais devido a deslizamentos de terra, queda de barreiras e rochas nas pistas. Segundo estimativa do Diretor Presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, serão necessários cerca de dois meses para que todas vias sejam limpas e desobstruídas. Sem falar no tempo de reconstrução que ainda não é possível ser determinado. Ouça.