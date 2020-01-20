DER: cerca de 2 meses para rodovias serem limpas e desobstruídas

A chuva forte no Sul do Espírito santo, desde a última sexta (17), interditou vias estaduais devido a deslizamentos de terra, queda de barreiras e rochas nas pistas. Segundo estimativa do Diretor Presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, serão necessários cerca de dois meses para que todas vias sejam limpas e desobstruídas. Sem falar no tempo de reconstrução que ainda não é possível ser determinado. Ouça.
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz César Maretto - 20-01-20
Falando da BR 101, rodovia federal, o acesso a cidade de Iconha está restrito a moradores e equipes de socorro, apoio e serviço. Quem segue para o Sul do Estado ou Rio de Janeiro deve passar pelo Contorno de Iconha. Quem explica o trajeto é o inspetor da Polícia Rodoviária federal Sérgio Costa.
Entrevista - Patricia Vallim - Sérgio Costa - 20-01-20