Deputados vão decidir por revogação ou manutenção da prisão de Capitão Assumção

Deputado estadual Capitão Assumção Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Nesta segunda (4), os deputados estaduais do Espírito Santo se reunirão para constituir uma comissão especial que irá decidir pela manutenção ou revogação da prisão do deputado Capitão Assumção (PL). Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou um pedido do Ministério Público do Espírito Santo, o deputado foi preso de forma preventiva no dia 28 de fevereiro, por descumprimento de medidas cautelares.

Em nota divulgada na manhã do dia 1º de março, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Ales), Marcelo Santos, informou que a Casa foi notificada pelo STF sobre a situação do deputado na noite do dia 29 de fevereiro, dia seguinte à prisão preventiva.

A comissão especial será formada por sete parlamentares, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Corregedoria. Após conclusão do parecer, que pode ocorrer em até 72 horas, caberá aos deputados apreciarem o resultado em plenário. Pouco antes de se reunir com os demais deputados estaduais, em entrevista à CBN Vitória, Marcelo Santos explicou o rito.