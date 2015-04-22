Deputados retomam nesta quarta-feira votação do projeto de terceirização

A Câmara dos Deputados deve retomar na tarde d quarta-feira (22) a votação do projeto de lei que regulamenta a terceirização. Os deputados já aprovaram o texto-base da proposta, mas precisam concluir a análise dos destaques e das emendas. Protestos conduzidos pelas centrais sindicais ocorreram em várias capitais, incluindo Vitória, contra certos pontos do projeto, como a permissão de terceirização das atividades-fim de uma empresa. Os sindicatos temem a precarização da relação trabalhista. No CBN Vitória desta quarta-feira (22), os deputados federais Paulo Foletto (PSB) e Givaldo Vieira (PT) falam os pontos que serão apreciados.