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ENTREVISTAS

Deputados querem que o reajuste do pedágio na BR 101 seja inferior que o previsto em contrato

O objetivo é fazer com que o usuário da via pague apenas pelo que de fato ele encontra de melhoria

Publicado em 30 de Março de 2017 às 11:19

Publicado em 

30 mar 2017 às 11:19
Deputados federais do Espírito Santo integrantes da Comissão de Fiscalização da BR 101 vão encaminhar à ANTT e ao Tribunal de Contas da União um pedido para que o reajuste do pedágio seja de percentual inferior ao que a concessionária teria contratualmente direito. A revisão tarifária está prevista para maio deste ano. Segundo o coordenador da comissão, deputado Marcus Vicente, o objetivo é fazer com que o usuário da via pague apenas pelo que de fato ele encontra de melhoria.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcus Vicente - 30-03-17

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