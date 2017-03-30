Deputados querem que o reajuste do pedágio na BR 101 seja inferior que o previsto em contrato

Deputados federais do Espírito Santo integrantes da Comissão de Fiscalização da BR 101 vão encaminhar à ANTT e ao Tribunal de Contas da União um pedido para que o reajuste do pedágio seja de percentual inferior ao que a concessionária teria contratualmente direito. A revisão tarifária está prevista para maio deste ano. Segundo o coordenador da comissão, deputado Marcus Vicente, o objetivo é fazer com que o usuário da via pague apenas pelo que de fato ele encontra de melhoria.