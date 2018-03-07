Deputados querem barrar novo aumento de pedágio na BR 101

A Comissão de Fiscalização Externa da rodovia BR 101 decidiu requerer ao Tribunal de Contas da União a suspensão da revisão tarifária de maio, referente ao aniversário da concessão, até que os termos do último Acórdão 290/2018 sejam cumpridos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Anualmente, o pedágio da BR 101 administrada pela concessionária Eco 101 é ajustado de acordo com o contrato de concessão assinado com a União. Os deputados membros da comissão entendem que não é possível haver novo aumento de pedágio, mesmo que nos termos contratuais, já que as determinações do último acórdão não foram cumpridas, como explica em entrevista à CBN Vitória o deputado federal Marcus Vicente, coordenador da comissão.

O requerimento pedirá que o aumento só possa ser calculado após encerrados os prazos determinados pelo TCU e os efeitos do acórdão aplicados. Procurada pela rádio CBN Vitória, a ECO 101 informou que não recebeu nenhuma notificação sobre o assunto e que não irá comentar o fato.