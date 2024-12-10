Deputados aprovam bronzeamento artificial no ES; mas atividade já é proibida em todo o Brasil

Sede da Assembléia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou recentemente o projeto de lei 640/2024 que regulamenta o funcionamento das câmaras de bronzeamento artificial no Estado.

Na mesma semana, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) e a Sociedade Brasileira de Dermatologia do Estado (SBD-ES) se manifestaram contra a aprovação do projeto, justificando que o texto vai contra uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a proibição da Anvisa, a radiação ultravioleta emitida pelos equipamentos é considerada cancerígena. Em conversa com a CBN Vitória, a médica e corregedora do CRM-ES, Karoline Calfa, detalha o posicionamento das entidades e explica porque o uso destes aparelhos de bronzeamento artificial é considerado nocivo. Ouça a conversa completa!

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O projeto de lei 640/2024 é de autoria dos deputados Marcelo Santos (União) e Denninho Silva (União). Durante o plenário, Denninho Silva destacou que as empreendedoras querem apenas trabalhar, pagar os funcionários e sustentar as famílias.

Para obter o alvará de funcionamento, os estabelecimentos que utilizam câmaras de bronzeamento artificial deverão cumprir algumas regras, como apresentar laudo técnico que garante a conformidade dos equipamentos; dispor de condições adequadas de higiene e segurança do ambiente; informar aos clientes os riscos associados à exposição à radiação ultravioleta; e sempre fazer uma avaliação do cliente por meio de ficha com dados da saúde do mesmo.

O que diz a Anvisa

As câmaras de bronzeamento artificial estão proibidas no Brasil desde 2009 pela RDC 56/2009, devido aos riscos à saúde associados a esse procedimento. Não há equipamentos de bronzeamento artificial autorizados. Qualquer uso dessas câmaras só ocorre hoje eventualmente mediante decisão judicial específica. A medida foi motivada pelo surgimento de novos indícios de agravos à saúde relacionados com o uso das câmaras de bronzeamento. Um grupo de trabalho da Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC), ligada à Organização Mundial da Saúde, noticiou a inclusão da exposição às radiações ultravioleta na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos. O estudo da IARC indicou que a prática do bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco do desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 35 anos de idade. A resolução da Anvisa também afirma que não existem benefícios que se contraponham aos riscos decorrentes do uso estético das câmaras de bronzeamento. A resolução de proibição continua em vigor. É importante destacar que recentemente a AGU confirmou a validade da proibição da Anvisa na justiça. A fiscalização e aplicação da proibição são realizadas pelas vigilâncias sanitárias locais.

O que diz a Secretaria de Estado da Saúde