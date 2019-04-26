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Deputado analisa proposta da nova Lei de Licitações

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) traz detalhes do no projeto da nova Lei de Licitações, aprovado em comissão especial no fim do ano passado e que está em regime de urgência no plenário da Câmara dos Deputados, embora ainda sem data definida para votação

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 20:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 abr 2019 às 20:32
Nesta edição do CBN Cotidiano o entrevistado é o deputado federal Felipe Rigoni (PSB). Na oportunidade, o deputado traz detalhes do no projeto da nova Lei de Licitações, aprovado em comissão especial no fim do ano passado e que está em regime de urgência no plenário da Câmara dos Deputados, embora ainda sem data definida para votação. Informações de Valor Econômico dão conta que a equipe econômica do governo federal defende três adequações importantes no texto: retirar a possibilidade de margem de preferência para fornecedores nacionais nas licitações, um mínimo de 30% para o seguro-garantia em projetos com valores acima de R$ 200 milhões e uma determinação para que o pregão eletrônico na modalidade de menor preço seja aberto.
O deputado destaca que já conseguiu incluir no projeto emenda que estabelece prazo para a medição de obras realizadas e reduz o tempo máximo para o pagamento das construtoras pelo poder público. Hoje a lei não estipula prazo para medição das obras, isto é, para atestar se elas foram ou não executadas adequadamente. Quanto ela é feita, o contratante no setor público ainda tem 90 dias para efetuar o pagamento. Só depois desse tempo, se o desembolso não ocorrer, a empreiteira poderá pedir a rescisão unilateral do contrato sem ficar sujeita a penalidades.
Vale lembrar que o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 1292/95 criando modalidades de contratação e exigindo seguro-garantia para grandes obras, por exemplo. Agora, o governo federal e parlamentares articulam mudanças de última hora no projeto da Lei. Confira a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Felipe Rigoni - 26-04-19.mp3

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