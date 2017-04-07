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ENTREVISTA

Depressão não pode ser ignorada, diz médico no Dia Mundial da Saúde

A doença afeta pessoas de todas as idades e estilos de vida e causa angústia, por exemplo

Publicado em 07 de Abril de 2017 às 19:13

Publicado em 

07 abr 2017 às 19:13
A depressão tem tratamento e o primeiro passo é conversar sobre o assunto. Essa é a proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Dia Mundial da Saúde, lembrado nesta sexta-feira (7). A doença afeta pessoas de todas as idades e estilos de vida, causa angústia e interfere na capacidade de o paciente fazer até mesmo as tarefas mais simples do dia a dia. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o médico Lincoln Lopes Ferreira, vice presidente da Associação Médica Brasileira, analisa que a depressão não pode ser ignorada, tão pouco tratada como um diagnóstico menor. Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Dr Lincoln - 07-04-17.mp3

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