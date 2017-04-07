Depressão não pode ser ignorada, diz médico no Dia Mundial da Saúde

A depressão tem tratamento e o primeiro passo é conversar sobre o assunto. Essa é a proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Dia Mundial da Saúde, lembrado nesta sexta-feira (7). A doença afeta pessoas de todas as idades e estilos de vida, causa angústia e interfere na capacidade de o paciente fazer até mesmo as tarefas mais simples do dia a dia. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o médico Lincoln Lopes Ferreira, vice presidente da Associação Médica Brasileira, analisa que a depressão não pode ser ignorada, tão pouco tratada como um diagnóstico menor. Ouça as explicações: