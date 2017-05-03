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Entrevista

Depósitos judiciais são liberados para pagar precatórios em Vitória

Segundo o secretário Municipal da Fazenda, Davi Diniz de Carvalho, atualmente há R$ 73 milhões em depósitos e parte destes recursos, cerca de R$ 35 milhões, foram usados

Publicado em 03 de Maio de 2017 às 10:14

Publicado em 

03 mai 2017 às 10:14
A prefeitura de Vitória está tendo que recorrer à depósitos judiciais para pagamento de precatórios e da dívida pública. Segundo o secretário Municipal da Fazenda, Davi Diniz de Carvalho, atualmente há R$ 73 milhões em depósitos e parte destes recursos, cerca de R$ 35 milhões, foram usados para pagamento de precatórios e da dívida pública, como financiamentos.
Explorando uma lei federal aprovada há dois anos e replicada nas cidades Brasil afora, sete municípios do Espírito Santo já recorreram à Justiça para serem autorizados a utilizar depósitos judiciais. Seis já foram habilitados a usar os recursos, entre eles Vitória. Esses montantes são aqueles que ficam depositados em uma conta em poder da Justiça enquanto os processos se arrastam, como garantia das disputas judiciais das quais o Executivo é parte, como devedor ou credor.
Confira a entrevista com o Secretário Municipal da Fazenda de Vitória, Davi Diniz de Carvalho:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Davi Diniz de Carvalho - 03-05-17

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