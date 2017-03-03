Depois de um período de jogos adiados, por conta da crise na segurança pública, o Capixabão está de volta

O Capixabão finalmente está de volta. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) confirmou que as partidas voltam a ser realizadas a partir do dia 8 de março, na quarta-feira, com São Mateus x Vitória e Desportiva x Espírito Santo. Atlético-ES e Rio Branco também se enfrentam em partida adiantada do dia 18/03, já que o Capa-Preta tem compromisso pela Copa Verde no dia 19/03.

O Rio Branco inicia a participação na Copa Verde neste fim de semana, contra o Tocantins, pela primeira fase. O time viaja para o Norte e jogará na casa do adversário com portões fechados devido à irregularidades de laudos técnicos no estádio onde acontece a partida.

A Desportiva contratou o lateral-direito Renatinho, que reforça o time para a volta do Capixabão. Jogadores do time passaram por um susto na noite desta quinta-feira (1) em um assalto aos atletas em frente ao Estádio Engenheiro Araripe, casa do time grená.

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