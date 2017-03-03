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ARQUIBANCADA CBN

Depois de um período de jogos adiados, por conta da crise na segurança pública, o Capixabão está de volta

Mais de 20 jogos foram remarcados e os primeiros jogos já começam na próxima quarta-feira (08)

Publicado em 03 de Março de 2017 às 19:02

Publicado em 

03 mar 2017 às 19:02
O Capixabão finalmente está de volta. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) confirmou que as partidas voltam a ser realizadas a partir do dia 8 de março, na quarta-feira, com São Mateus x Vitória e Desportiva x Espírito Santo. Atlético-ES e Rio Branco também se enfrentam em partida adiantada do dia 18/03, já que o Capa-Preta tem compromisso pela Copa Verde no dia 19/03.
O Rio Branco inicia a participação na Copa Verde neste fim de semana, contra o Tocantins, pela primeira fase. O time viaja para o Norte e jogará na casa do adversário com portões fechados devido à irregularidades de laudos técnicos no estádio onde acontece a partida.
A Desportiva contratou o lateral-direito Renatinho, que reforça o time para a volta do Capixabão. Jogadores do time passaram por um susto na noite desta quinta-feira (1) em um assalto aos atletas em frente ao Estádio Engenheiro Araripe, casa do time grená.
Ouça os comentários de Kaique Dias, Luciana Castro e Eduardo Dias, no Arquibancada CBN.
Arquibancada CBN - 03-03-17.mp3

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