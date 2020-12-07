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COVID-19

Depois de três meses, Espírito Santo volta a ter cidade em risco alto

O coronel Alexandre Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, explica que o comportamento da população e as eleições influenciaram nesta nova configuração do mapa

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 dez 2020 às 11:43
O 34º Mapa de Risco Covid-19, do governo do Espírito Santo, que tem vigência entre esta segunda-feira (07) e o próximo domingo (13), aponta que o Estado tem 49 cidades em risco moderado, 28 em risco baixo e, agora, uma cidade que retorna ao risco alto: Mantenópolis, na Região Noroeste. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda (07), o coronel Alexandre Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, explica que o comportamento da população e as eleições influenciaram nesta nova configuração do mapa.
Os 17 municípios que estavam em risco baixo e passaram risco moderado foram: Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, Itaguaçu, Rio Bananal, Itarana, Afonso Claudio, Ibatiba, Iúna, Muniz Freire, Castelo, Guaçuí, Marechal Floriano, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Marataízes e Venda Nova do Imigrante. Já as duas cidades que passaram de risco moderado para baixo são Ibiraçu, na Região Norte, e Piúma, na Região Sul. O Mapa de Risco não ficava com uma cidade representada na cor vermelha desde o feriado de 7 de setembro. Confira!
Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Alexandre Cerqueira.mp3

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