Depois de seis casos em homens, ES confirma primeira mulher com monkeypox

O Espírito Santo tem dois novos casos confirmados de varíola dos macacos, chegando a 7 confirmações da doença. Os números foram atualizados pela secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira (11). Com as novas confirmações, o Estado tem 82 casos notificados; 23 descartados e outros 52 em investigação. De acordo com o boletim, dos 7 casos confirmados no Estado, 6 são homens. O documento aponta também que a confirmação mais recente é de uma mulher diagnosticada com a doença no Espírito Santo. Os pacientes são moradores de Guarapari (2), Vila Velha (2) e Vitória (3). Todos que tiveram ou ainda estão com a doença têm entre 20 e 69 anos de idade. Quatro dos sete pacientes têm idades na faixa etária entre 30 e 39 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, fala sobre o monitoramento desses casos. Ouça a conversa completa!