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Saúde

Depois de seis casos em homens, ES confirma primeira mulher com monkeypox

Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2022 às 10:52
Varíola dos macacos
Varíola dos macacos Crédito: OMS/Divulgação
O Espírito Santo tem dois novos casos confirmados de varíola dos macacos, chegando a 7 confirmações da doença. Os números foram atualizados pela secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira (11). Com as novas confirmações, o Estado tem 82 casos notificados; 23 descartados e outros 52 em investigação. De acordo com o boletim, dos 7 casos confirmados no Estado, 6 são homens. O documento aponta também que a confirmação mais recente é de uma mulher diagnosticada com a doença no Espírito Santo. Os pacientes são moradores de Guarapari (2), Vila Velha (2) e Vitória (3). Todos que tiveram ou ainda estão com a doença têm entre 20 e 69 anos de idade. Quatro dos sete pacientes têm idades na faixa etária entre 30 e 39 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, fala sobre o monitoramento desses casos. Ouça a conversa completa! 
Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 12-08-22

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