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Depois da chegada dos imigrantes, o telégrafo no ES!

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 12:06

Publicado em 

22 mai 2024 às 12:06
Acervo imigrantes italianos
Foto de Vitória, tirada do porto de Argolas Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Nesta edição do “Nostra Gente”, o comentarista Cilmar Franceschetto segue trazendo detalhes da chegada dos imigrantes italianos no Estado. Dois dias após a chegada, houve a inauguração do telégrafo.
CBN - NOSTRA GENTE - 22-05-24.mp3

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