Depois da chegada dos imigrantes, o telégrafo no ES!

Nesta edição do “Nostra Gente”, o comentarista Cilmar Franceschetto segue trazendo detalhes da chegada dos imigrantes italianos no Estado. Dois dias após a chegada, houve a inauguração do telégrafo.
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Publicado em 22 de Maio de 2024 às 12:06
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