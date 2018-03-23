Depoimento de mãe sobre preconceito gera atenção nas redes

Convocada a uma reunião de pais para comentar alguns questionamentos feitos pela mãe de outro aluno, na escola onde a filha de 10 anos estuda, em Vitória, a universitária Taiana Vergara Dietrich, 39 anos, teve uma surpresa. Achava que seriam discutidos temas cotidianos, mas o assunto central, na verdade, era outro: a inclusão praticada a crianças como a filha dela, a Ana Clara, que tem síndrome de down e autismo. O CBN Cotidiano convidou Taiana para detalhar o momento vivido pela filha. Confira!