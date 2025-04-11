Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN IR 2025

Dependentes no Imposto de Renda: quem posso incluir?

Ouça detalhes na participação do delegado-adjunto da Receita Federal em Vitória, Leonildo Soares Junior

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 10:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2025 às 10:30
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda", um dos assuntos em destaque é a inclusão de dependentes na declaração, considerada uma "carta" na manga dos contribuintes para reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição. Mas existem regras! Quem fala sobre esse assunto é o auditor-fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal do Brasil em Vitória, Leonildo Soares Junior. O prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda 2025 é até às 23h59 do dia 30 de maio. Ouça a conversa completa!
CBN IR 2025 - Leonildo Soares Junior - 11-04-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados