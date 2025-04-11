Dependentes no Imposto de Renda: quem posso incluir?

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda", um dos assuntos em destaque é a inclusão de dependentes na declaração, considerada uma "carta" na manga dos contribuintes para reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição. Mas existem regras! Quem fala sobre esse assunto é o auditor-fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal do Brasil em Vitória, Leonildo Soares Junior. O prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda 2025 é até às 23h59 do dia 30 de maio. Ouça a conversa completa!