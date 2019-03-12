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Denúncias são fundamentais no combate aos maus tratos contra animais

O titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, delegado Ludogerio Ralf, fala sobre os casos de maus tratos contra animais, orienta sobre o que fazer nesses casos e como denunciar

Publicado em 12 de Março de 2019 às 20:19

Publicado em 

12 mar 2019 às 20:19
Lamentavelmente, o assunto maus tratos contra animais voltou à tona na Grande Vitória. Na última quarta-feira (6), um filhote foi resgatado após ser abandonado em uma lixeira na Universidade Federal do Espírito Santo. Já nesta terça-feira (12), dois cachorros foram abandonados na Pedra do Penedo, em Vila Velha.
O titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, delegado Ludogerio Ralf, fala sobre os casos de maus tratos contra animais, orienta sobre o que fazer nesses casos e como denunciar. Acompanhe!
Entrevista - John Gomes - Ludogerio Ralf - 12-03-19
Canais para denúncias de maus tratos contra animais:
Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural - 3236-8136
Disque Denúncia: 181

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