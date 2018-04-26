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NO ESPÍRITO SANTO

Denúncias envolvendo violência contra crianças aumentam 19%

Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 abr 2018 às 11:32
Levantamento realizado pelo Ministério de Direitos Humanos, por meio da Ouvidoria Nacional, aponta um aumento de quase 19% nas denúncias envolvendo violência contra crianças e adolescentes no Espírito Santo, entre os anos de 2016 e 2017. Segundo a ouvidora nacional de Direitos Humanos, Erica Queiroz, o maior número de chamadas para o Disque 100 envolve casos de negligência contra menores, seguidos de violências psicológica, física e sexual e por último, trabalho infantil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Erica Queiroz - 26-04-18
O Delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, também em entrevista à CBN Vitória, faz um alerta aos pais sobre castigos e também sobre abandono de incapaz. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazzolini - 26-04-18

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