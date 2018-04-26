Denúncias envolvendo violência contra crianças aumentam 19%

Levantamento realizado pelo Ministério de Direitos Humanos, por meio da Ouvidoria Nacional, aponta um aumento de quase 19% nas denúncias envolvendo violência contra crianças e adolescentes no Espírito Santo, entre os anos de 2016 e 2017. Segundo a ouvidora nacional de Direitos Humanos, Erica Queiroz, o maior número de chamadas para o Disque 100 envolve casos de negligência contra menores, seguidos de violências psicológica, física e sexual e por último, trabalho infantil.