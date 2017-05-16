Denúncias de trabalho escravo aumentam com colheita de café

Com o início da colheita de café no Espírito Santo, aumentam as denúncias de trabalho escravo. De acordo com o auditor fiscal do Trabalho, Rodrigo de Carvalho, geralmente são pessoas de outros Estados que são iludidas com a promessa de pagamento. Ao chegar ao local se deparam com uma outra realidade, entra outras coisas de desconto no salário de praticamente tudo que faz uso, até mesmo dos equipamentos obrigatórios para a colheita. Em média, uma denúncia por dia chega aos órgãos de fiscalização.