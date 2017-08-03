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Política

Denúncia contra Temer chegará aos tribunais ao fim do mandato

Ouça a análise do especialista em Direito constitucional, Claudio Colnago

Publicado em 03 de Agosto de 2017 às 13:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2017 às 13:39
Denúncia contra Temer, por corrupção, foi rejeitada na Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Com a rejeição por parte dos deputados da continuidade da investigação contra o presidente Michel Temer (PMDB), a denúncia da PGR ficará parada no Supremo Tribunal Federal, e o caso só poderá ser retomado quando Temer deixar a Presidência. A partir deste momento, segundo explica o professor de Direito Constitucional, Claudio Colnago, já não será mais necessária autorização de um órgão externo para que o Judiciário acolha a denúncia e abra o processo. Quando Temer estiver fora da Presidência, e sem o chamado foro privilegiado, caberá a um juiz de primeira instância analisar a denúncia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Claudio Colnago - 03-08-17

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