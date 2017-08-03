Denúncia contra Temer chegará aos tribunais ao fim do mandato

Com a rejeição por parte dos deputados da continuidade da investigação contra o presidente Michel Temer (PMDB), a denúncia da PGR ficará parada no Supremo Tribunal Federal, e o caso só poderá ser retomado quando Temer deixar a Presidência. A partir deste momento, segundo explica o professor de Direito Constitucional, Claudio Colnago, já não será mais necessária autorização de um órgão externo para que o Judiciário acolha a denúncia e abra o processo. Quando Temer estiver fora da Presidência, e sem o chamado foro privilegiado, caberá a um juiz de primeira instância analisar a denúncia.