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1500 CASOS EM 50 DIAS

Dengue, zika e chikungunya: 30 casos por dia no ES; saiba os cuidados

O entrevistado é o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Roberto Laperriere Júnior

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:51

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:51
Aedes Aegypti: mosquito transmissor da dengue Crédito: Pixabay
Em 50 dias, o Espírito Santo já contabiliza mais de 1.500 casos das três doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika vírus e chikungunya. Em média, são 30 diagnósticos confirmados por dia. Mas apesar do número assustar, os 50 primeiros dias do ano registram uma queda significativa dessas doenças comparando com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa). Mesmo assim, é preciso ficar atento para evitar o aumento da reprodução do mosquito e a propagação da doença. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Roberto Laperriere Júnior, explica quais cuidados devemos tomar. Ouça!
Entrevista - Lucas Valadão - Roberto Junior - 23-02-21

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