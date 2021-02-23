Dengue, zika e chikungunya: 30 casos por dia no ES; saiba os cuidados

Em 50 dias, o Espírito Santo já contabiliza mais de 1.500 casos das três doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika vírus e chikungunya. Em média, são 30 diagnósticos confirmados por dia. Mas apesar do número assustar, os 50 primeiros dias do ano registram uma queda significativa dessas doenças comparando com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa). Mesmo assim, é preciso ficar atento para evitar o aumento da reprodução do mosquito e a propagação da doença. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Roberto Laperriere Júnior, explica quais cuidados devemos tomar. Ouça!