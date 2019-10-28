Dengue tipo 2 acende alerta para risco de epidemia no próximo verão

Neste ano a variação do tipo 2 do vírus da dengue, considerada uma das mais graves, voltou a circular no Espírito Santo. Ainda no mês de maio, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou a presença dessa tipificação em cidades como Vitória e Serra. Ao se aproximar do verão, a atenção está na possibilidade de uma explosão de casos, já que muitas pessoas não tiveram contato com o tipo 2 da dengue. O alerta é do Ministério da Saúde junto às secretarias estaduais de Saúde. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Denise Valle, Bióloga, pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e especialista no mosquito Aedes aegypti, explica que pessoas que já tiveram a doença, podem ter reações mais graves.
"Cada organismo tem peculiaridades para definir como será a reação, mas mesmo que tenha tido dengue uma vez, o organismo pode ter reações mais fortes numa segunda ocasião. É importante esse alerta para se precaver contra a proliferação", diz. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Denise Valle - 28-10-19.mp3
Ela detalha: a gravidade da doença está relacionada a fatores individuais, sobretudo à quantidade de vírus inoculado e ao diagnóstico precoce. “Quanto mais cedo entrar o tratamento sintomático, mais chances de cura”, explicou.
BOLETIM DA DENGUE NO ES:
De acordo com o último boletim epidemiológico, o Espírito Santo registrou, entre os dias 30 de dezembro de 2018 e 19 de outubro de 2019, 75.210 casos de dengue. Nesse período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 1.893,32 por 100 mil habitantes.