Dengue tipo 2 acende alerta para risco de epidemia no próximo verão

Neste ano a variação do tipo 2 do vírus da dengue, considerada uma das mais graves, voltou a circular no Espírito Santo. Ainda no mês de maio, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou a presença dessa tipificação em cidades como Vitória e Serra. Ao se aproximar do verão, a atenção está na possibilidade de uma explosão de casos, já que muitas pessoas não tiveram contato com o tipo 2 da dengue. O alerta é do Ministério da Saúde junto às secretarias estaduais de Saúde. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Denise Valle, Bióloga, pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e especialista no mosquito Aedes aegypti, explica que pessoas que já tiveram a doença, podem ter reações mais graves.