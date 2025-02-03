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Saúde

Dengue no ES: Estado recebe mais de 200 mil testes rápidos

Entenda como será a distribuição entre os municípios

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 11:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 fev 2025 às 11:37
ES recebe mais de 268 mil testes rápidos para detecção da dengue
ES recebe mais de 268 mil testes rápidos para detecção da dengue Crédito: Governo do ES/Sesa
Na última quinta (30), o Espírito Santo recebeu 268.425 testes rápidos para diagnóstico da dengue. A remessa foi distribuída para os municípios capixabas, com base nas notificações do ano passado. O objetivo é ajudar na identificação precoce dos casos. Só o dia 25 de janeiro deste ano, de acordo com números da Secretaria de Saúde do Estado, foram confirmados 3.082 casos da doença. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, detalha o cenário no território capixaba e explica como serão aplicados os testes. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Tyago Hoffmann - 03-02-25.mp3

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