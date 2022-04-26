Dengue cresce 85% no Brasil: o que explica a explosão de casos?

O Espírito Santo já registrou 4.623 casos de dengue em 2022. Os dados foram divulgados no último boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Se comparado ao mesmo período do ano passado, são 262 casos a mais. Dados nacionais apontam, no entanto, que o Brasil contabilizou 323,9 mil casos prováveis de dengue e 79 mortes pela doença desde janeiro deste ano. Os números, disponíveis no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, revelam um aumento de 85,6% nas infecções pelo vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, em relação ao mesmo período de 2021. O que está por trás dessa explosão de casos de dengue? Quem explica é o médico Reynaldo Dietze, doutor em Doenças Infecciosas e Parasitárias e pesquisador voluntário da Ufes.