Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Dengue cresce 85% no Brasil: o que explica a explosão de casos?

Quem explica é o médico Reynaldo Dietze, doutor em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 abr 2022 às 10:45
Mosquito, dengue
Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay
O Espírito Santo já registrou 4.623 casos de dengue em 2022. Os dados foram divulgados no último boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Se comparado ao mesmo período do ano passado, são 262 casos a mais. Dados nacionais apontam, no entanto, que o Brasil contabilizou 323,9 mil casos prováveis de dengue e 79 mortes pela doença desde janeiro deste ano. Os números, disponíveis no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, revelam um aumento de 85,6% nas infecções pelo vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, em relação ao mesmo período de 2021. O que está por trás dessa explosão de casos de dengue? Quem explica é o médico Reynaldo Dietze, doutor em Doenças Infecciosas e Parasitárias e pesquisador voluntário da Ufes. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Reynaldo Dietze - 26-04-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados