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Dengue: cidades do ES têm alta incidência da doença

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:50

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:50
Mosquito, dengue
Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay
Até o momento, foram notificados 3.613 casos de dengue no Espírito Santo com incidência de 88,90 casos por 100 mil habitantes entre a semana epidemiológica. A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo informou, na terça-feira (24), que oito mortes registradas neste ano no Estado são investigadas por suspeita de terem relação com a dengue. Até o momento, entretanto, nenhuma delas teve a ligação confirmação pela Sesa. A secretaria destacou que toda a população precisa colaborar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Orlei Cardoso - 26-01-23

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