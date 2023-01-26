Dengue: cidades do ES têm alta incidência da doença

Até o momento, foram notificados 3.613 casos de dengue no Espírito Santo com incidência de 88,90 casos por 100 mil habitantes entre a semana epidemiológica. A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo informou, na terça-feira (24), que oito mortes registradas neste ano no Estado são investigadas por suspeita de terem relação com a dengue. Até o momento, entretanto, nenhuma delas teve a ligação confirmação pela Sesa. A secretaria destacou que toda a população precisa colaborar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!