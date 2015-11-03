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MOBILIDADE URBANA

Demolições dos 13 imóveis para a implementação do complexo viário Portal do Príncipe são concluídas

O edital para a contratação do projeto executivo deve ser publicado ainda neste mês de novembro. A obra está prevista para começar no segundo semestre de 2016

Publicado em 03 de Novembro de 2015 às 14:04

Publicado em 

03 nov 2015 às 14:04
Concluídas todas as demolições dos 13 imóveis que foram desapropriados para a implementação do complexo viário Portal do Príncipe. De acordo com a subsecretária de Estado de Mobilidade Urbana, Luciene Becacici, o edital para a contratação do projeto executivo deve ser publicado ainda neste mês de novembro.
A obra está prevista para começar no segundo semestre do ano que vem. Serão implantados mais 3,5 km de novas vias, separando o tráfego de caminhões do fluxo principal de veículos da Vila Rubim. Haverá faixa prioritária para caminhão, saindo das Cinco Pontes em direção à Avenida Alexandre Buaiz até o Porto de Vitória; faixa prioritária também para caminhão, saindo da Segunda Ponte em direção ao Porto de Vitória.
O projeto prevê ainda o alargamento da Segunda Ponte nas laterais sobre a faixa terrestre, para criar vias prioritárias para a passagem de ônibus para a Rodoviária e para a saída e entrada de caminhões. Com isso, haverá acesso direto à rodoviária dos ônibus que vêm do sul. Serão construídas ciclovias e calçadas, e a Ponte Seca será exclusiva para pedestres.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciene Becacici - 03-11-15

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