Demolições dos 13 imóveis para a implementação do complexo viário Portal do Príncipe são concluídas

Concluídas todas as demolições dos 13 imóveis que foram desapropriados para a implementação do complexo viário Portal do Príncipe. De acordo com a subsecretária de Estado de Mobilidade Urbana, Luciene Becacici, o edital para a contratação do projeto executivo deve ser publicado ainda neste mês de novembro.

A obra está prevista para começar no segundo semestre do ano que vem. Serão implantados mais 3,5 km de novas vias, separando o tráfego de caminhões do fluxo principal de veículos da Vila Rubim. Haverá faixa prioritária para caminhão, saindo das Cinco Pontes em direção à Avenida Alexandre Buaiz até o Porto de Vitória; faixa prioritária também para caminhão, saindo da Segunda Ponte em direção ao Porto de Vitória.

O projeto prevê ainda o alargamento da Segunda Ponte nas laterais sobre a faixa terrestre, para criar vias prioritárias para a passagem de ônibus para a Rodoviária e para a saída e entrada de caminhões. Com isso, haverá acesso direto à rodoviária dos ônibus que vêm do sul. Serão construídas ciclovias e calçadas, e a Ponte Seca será exclusiva para pedestres.