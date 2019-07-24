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Delegado orienta como proceder caso tenha seus pertences roubados

O Delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, explica como proceder caso tenha os pertences roubados

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:52

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:52
Como os ouvintes acompanharam na CBN Vitória nesta terça-feira (23) uma mulher teve a bolsa e o celular arrancados por dois criminosos durante um assalto na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. Toda a ação durou cerca de 15 segundos e, na imagem registrada por câmeras de segurança de um condomínio, é possível perceber que os assaltantes utilizam um veículo considerado um utilitário de luxo, o que chama atenção dos moradores, que têm sentido medo de sair de casa.
Em junho deste ano o carro de um aposentado, avaliado por ele em R$ 65 mil, foi roubado e usado horas depois para assaltar uma mulher no mesmo bairro. Mas, afinal, como devemos proceder caso tenhamos os pertences roubados? É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial. Confira!
Entrevista - John Gomes - Delegado Henrique Vidigal - 24-07-19

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