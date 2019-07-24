Delegado orienta como proceder caso tenha seus pertences roubados

Como os ouvintes acompanharam na CBN Vitória nesta terça-feira (23) uma mulher teve a bolsa e o celular arrancados por dois criminosos durante um assalto na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória. Toda a ação durou cerca de 15 segundos e, na imagem registrada por câmeras de segurança de um condomínio, é possível perceber que os assaltantes utilizam um veículo considerado um utilitário de luxo, o que chama atenção dos moradores, que têm sentido medo de sair de casa.