Delegado orienta como proceder caso seu nome esteja na Dark Web

No mês de abril deste ano, o comentarista de tecnologia Gilberto Sudré apresentou, no quadro CBN e a Tecnologia, uma ferramenta para identificar se o seu nome está presente e identificado na chamada Dark Web. Agora, no programa CBN Vitória, você vai saber orientações de como proceder caso seu nome esteja na Dark Web e como se proteger. Quem explica o caso e dá dicas é o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).
Entrevista - Patricia Vallim - Del. Breno Andrade - 04-07-19
A Deep Web é composta por sites secretos, sem vigilância do governo e invisíveis para a Surface Web, lugar onde navegamos nosso cotidiano. A deep web é onde a maioria dos dados de cadastros estão armazenados. Já a Dark Web é a parte obscura da Deep Web. Por não ser um lugar controlado, é onde normalmente são encontrados cibercriminosos e conteúdos ilícitos, como fóruns criminosos, bens roubados, armas e drogas.
Entrevista - Patricia Vallim - Del. Breno Andrade - 04-07-19