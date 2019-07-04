Delegado orienta como proceder caso seu nome esteja na Dark Web

No mês de abril deste ano, o comentarista de tecnologia Gilberto Sudré apresentou, no quadro CBN e a Tecnologia, uma ferramenta para identificar se o seu nome está presente e identificado na chamada Dark Web. Agora, no programa CBN Vitória, você vai saber orientações de como proceder caso seu nome esteja na Dark Web e como se proteger. Quem explica o caso e dá dicas é o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).