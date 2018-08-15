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Delegado faz alerta para casos de estupro virtual

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 20:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 ago 2018 às 20:06
Um jovem de 22 anos foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) em Cariacica na manhã desta quarta-feira (15). Breno da Silva Vieira, que se identificava como Weslley WV (Rei delas), era investigado pela prática de estupro virtual e já fez mais de dez vítimas na Grande Vitória. Ele vai responder pelos crimes de estupro virtual, constrangimento virtual e vai ser encaminhado para o presídio.
Na última semana, um jovem de 23 anos foi preso em Alegre, na região do Caparaó, acusado de estupro virtual e crimes cibernéticos contra uma adolescente de 15 anos que reside no Distrito Federal. As investigações apontam que o mesmo cometeu crimes semelhantes contra adolescentes de Santa Catarina e Paraná.
 
Com a sequência de registros deste tipo de crime, o delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Breno Andrade, apresenta mais detalhes sobre como acontece as abordagens dos criminosos e como não persuadido nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Breno Andrade - 15-08-18.mp3

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