Delegado faz alerta para casos de estupro virtual

Um jovem de 22 anos foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) em Cariacica na manhã desta quarta-feira (15). Breno da Silva Vieira, que se identificava como Weslley WV (Rei delas), era investigado pela prática de estupro virtual e já fez mais de dez vítimas na Grande Vitória. Ele vai responder pelos crimes de estupro virtual, constrangimento virtual e vai ser encaminhado para o presídio.

Na última semana, um jovem de 23 anos foi preso em Alegre, na região do Caparaó, acusado de estupro virtual e crimes cibernéticos contra uma adolescente de 15 anos que reside no Distrito Federal. As investigações apontam que o mesmo cometeu crimes semelhantes contra adolescentes de Santa Catarina e Paraná.

Com a sequência de registros deste tipo de crime, o delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Breno Andrade, apresenta mais detalhes sobre como acontece as abordagens dos criminosos e como não persuadido nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!