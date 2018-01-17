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Delegado explica estratégias para coibir fake news

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 12:24

Publicado em 

17 jan 2018 às 12:24
Fake News continua sendo tema de debates e pode permanecer sendo, pelo menos, até as eleições. Anteriormente, na Rádio CBN Vitória, a Polícia Federal já afirmou que prepara ação para impedir que as notícias fraudulentas se espalhem e interfira diretamente no voto. Agora, de acordo com o Delegado regional de Combate ao Crime Organizado da PF, Vitor Moraes Soares, o combate às Fake News deve ter prioridade. Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Vitória!
Entrevista - John Gomes - Vitor Moraes Soares - 17-01-18

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