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Delegado detalha trabalho de apreensões na alfândega do ES

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 18:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 out 2018 às 18:01
Você sabe para onde vão os produtos apreendidos pelas alfândegas? O processo realizado pela alfândega tem vários objetivos, como apreensão de drogas e mercadorias trazidas em excesso, para serem revendidas no mercado. A Receita Federal é quem atua na fiscalização. No Espírito Santo, produtos piratas, vinhos e até luvas para os pés estão entre os itens mais apreendidos pela Alfândega no Estado. Saiba mais detalhes sobre o trabalho de apreensões na alfândega do estado, na entrevista concedida pelo Delegado da Alfândega no Espírito Santo, Fabricio Betto, no programa CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Fabricio Beto - 03-10-18.mp3

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