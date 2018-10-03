Delegado detalha trabalho de apreensões na alfândega do ES

Você sabe para onde vão os produtos apreendidos pelas alfândegas? O processo realizado pela alfândega tem vários objetivos, como apreensão de drogas e mercadorias trazidas em excesso, para serem revendidas no mercado. A Receita Federal é quem atua na fiscalização. No Espírito Santo, produtos piratas, vinhos e até luvas para os pés estão entre os itens mais apreendidos pela Alfândega no Estado. Saiba mais detalhes sobre o trabalho de apreensões na alfândega do estado, na entrevista concedida pelo Delegado da Alfândega no Espírito Santo, Fabricio Betto, no programa CBN Cotidiano.