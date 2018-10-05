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ELEIÇÕES 2018

Delegacias de Polícia de plantão no domingo de eleições

341 policiais civis entre delegados, escrivães, agentes e investigadores vão trabalhar durante as eleições

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2018 às 11:43
Cerca de 341 policiais civis entre delegados, escrivães, agentes e investigadores vão trabalhar durante as eleições deste domingo (07) no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, explicou que os policiais civis vão atuar de forma supletiva em 71 dos 78 municípios capixabas. A Polícia Federal será a responsável pelas demandas relacionadas às eleições que ocorrerem em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme Daré - 05-10-18
Nas cidades que possuem delegacia de polícia civil haverá uma equipe será responsável por atender todas as demandas sobre eleições. Já nas cidades de Água Doce do Norte, Mucuri, Ponto Belo, Vila Valério, São Domingos do Norte e Governador Lindenberg, que não possuem uma unidade física da polícia civil, o atendimento será feito nos postos eleitorais que foram cedidos pelo TRE.

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