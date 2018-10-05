Delegacias de Polícia de plantão no domingo de eleições

Cerca de 341 policiais civis entre delegados, escrivães, agentes e investigadores vão trabalhar durante as eleições deste domingo (07) no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, explicou que os policiais civis vão atuar de forma supletiva em 71 dos 78 municípios capixabas. A Polícia Federal será a responsável pelas demandas relacionadas às eleições que ocorrerem em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme Daré - 05-10-18
Nas cidades que possuem delegacia de polícia civil haverá uma equipe será responsável por atender todas as demandas sobre eleições. Já nas cidades de Água Doce do Norte, Mucuri, Ponto Belo, Vila Valério, São Domingos do Norte e Governador Lindenberg, que não possuem uma unidade física da polícia civil, o atendimento será feito nos postos eleitorais que foram cedidos pelo TRE.