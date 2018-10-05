Delegacias de Polícia de plantão no domingo de eleições

Cerca de 341 policiais civis entre delegados, escrivães, agentes e investigadores vão trabalhar durante as eleições deste domingo (07) no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, explicou que os policiais civis vão atuar de forma supletiva em 71 dos 78 municípios capixabas. A Polícia Federal será a responsável pelas demandas relacionadas às eleições que ocorrerem em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.