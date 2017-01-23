Delegacia registra até 400 golpes por telefone por mês no Estado

Os chamados golpes telefônicos aplicados por criminosos continuam a fazer vítimas pelo Estado. Segundo a Rhaiana Bremenkamp, delegada de Defraudações e Falsificações, já existem uma média de 300 a 400 golpes aplicados por criminosos e que foram parar na delegacia.

No mês de janeiro, segundo a delegada, o golpe mais comum ocorrido foi o do "falso sobrinho", no qual o criminoso se passa por sobrinho da vítima pedindo ajuda financeira. A delegada ainda passa a orientação: "A população deve ficar atenta às ligações de telefone com o DDD 62, por exemplo", explica. Confira as orientações!