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ENTREVISTA

Delegacia registra até 400 golpes por telefone por mês no Estado

Desses golpes, o mais comum por telefone é o do "falso sobrinho", no qual o criminoso se passa por sobrinho da vítima pedindo ajuda financeira

Publicado em 23 de Janeiro de 2017 às 09:57

Publicado em 

23 jan 2017 às 09:57
Os chamados golpes telefônicos aplicados por criminosos continuam a fazer vítimas pelo Estado. Segundo a Rhaiana Bremenkamp, delegada de Defraudações e Falsificações, já existem uma média de 300 a 400 golpes aplicados por criminosos e que foram parar na delegacia.
No mês de janeiro, segundo a delegada, o golpe mais comum ocorrido foi o do "falso sobrinho", no qual o criminoso se passa por sobrinho da vítima pedindo ajuda financeira. A delegada ainda passa a orientação: "A população deve ficar atenta às ligações de telefone com o DDD 62, por exemplo", explica. Confira as orientações!
Entrevista - Patricia Vallim - Rhaiana Bremenkamp - 23-01-17

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