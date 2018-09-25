Delegacia para crimes eleitorais funcionará 24 horas na PF

A partir da próxima segunda-feira (01), passará a funcionar na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, uma delegacia que funcionará 24 horas para atender exclusivamente às ocorrências envolvendo crimes eleitorais. Segundo o delegado da Polícia Federal, Leonardo Rabello, representante da PF no Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral (Nucoe)/TRE, trata-se de mais um reforço na fiscalização. Rabello também adiantou que no dia 7 de Outubro, dia das Eleições Gerais em 1º Turno, a polícia federal terá uma unidade na Serra por conta da cidade ser o maior colégio eleitoral do Estado.