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ELEIÇÕES 2018

Delegacia para crimes eleitorais funcionará 24 horas na PF

O sobreaviso começa a funcionar a partir da próxima segunda (01), na reta final da campanha eleitoral

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 set 2018 às 11:57
A partir da próxima segunda-feira (01), passará a funcionar na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, uma delegacia que funcionará 24 horas para atender exclusivamente às ocorrências envolvendo crimes eleitorais. Segundo o delegado da Polícia Federal, Leonardo Rabello, representante da PF no Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral (Nucoe)/TRE, trata-se de mais um reforço na fiscalização. Rabello também adiantou que no dia 7 de Outubro, dia das Eleições Gerais em 1º Turno, a polícia federal terá uma unidade na Serra por conta da cidade ser o maior colégio eleitoral do Estado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Del. Leonardo Rabello - 25-09-18

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