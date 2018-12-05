Delação Premiada e Acordo de Leniência: quais as diferenças?

Escândalos de corrupção tomaram conta dos noticiários ao longo dos últimos anos envolvendo nomes importantes da política e do meio empresarial. Nessas discussões, termos como acordos de colaboração, delação premiada e acordo de leniência passaram a vigorar com mais intensidade no noticiário. Mas quais são as principais diferenças? Em entrevista ao CBN Vitória, o Procurador da República Alexandre Senra, integrante do Núcleo de Combate à Corrupção do MPF, explica em quais situações podem ser aplicados os acordos. Alexandre Senra também explica que houve um aumento de casos investigados no Espírito Santo ligados à corrupção, mas ainda não delações nem acordos de leniência revelados.