Definidos acessos da ciclovia da Terceira Ponte por Vitória

Construção de mirante no vão central Crédito: Divulgação/Governo do ES

Uma nova etapa das obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, foi iniciada. Trata-se do mirante que está sendo instalado no vão central. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, adiantou também que já foram definidos os acessos da ciclovia por Vitória. O prazo de conclusão das obras e da ampliação da Terceira Ponte vai até março de 2023.

Segundo Fábio Damasceno, a Ciclovia da Vida terá a subida e descida seguindo os sentidos da Terceira Ponte. Acessos por Vitória: subida sentido Vila Velha será nas imediações do Tribunal Regional do Trabalho. Já a chegada de quem sai de Vila Velha será na altura do Corpo de Bombeiros. Nesta entrevista, o secretário também falou sobre o andamento das obras do aquaviário e a definição da empresa que irá operar as barcas. Acompanhe.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno- 21 -06-22