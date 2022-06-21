Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mobilidade

Definidos acessos da ciclovia da Terceira Ponte por Vitória

Ouça entrevista com o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2022 às 11:08
Construção de mirante no vão central
Construção de mirante no vão central Crédito: Divulgação/Governo do ES
Uma nova etapa das obras da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, foi iniciada. Trata-se do mirante que está sendo instalado no vão central. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, adiantou também que já foram definidos os acessos da ciclovia por Vitória. O prazo de conclusão das obras e da ampliação da Terceira Ponte vai até março de 2023. 
Segundo Fábio Damasceno, a Ciclovia da Vida terá a subida e descida seguindo os sentidos da Terceira Ponte. Acessos por Vitória: subida sentido Vila Velha será nas imediações do Tribunal Regional do Trabalho. Já a chegada de quem sai de Vila Velha será na altura do Corpo de Bombeiros. Nesta entrevista, o secretário também falou sobre o andamento das obras do aquaviário e a definição da empresa que irá operar as barcas. Acompanhe. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno- 21 -06-22
Os barcos que irão operar no sistema Aquaviário serão equipados com ar-condicionado, wi-fi, banheiro e local para a acomodação de bicicletas, além de garantir a acessibilidade para cadeirantes. Além disso, as embarcações terão GPS para que o usuário monitore chegadas e partidas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados