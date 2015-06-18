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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Definição sobre tombamento de casarão em Santa Teresa acontece em dois meses

A prefeitura pretende derrubá-lo para a dar espaço à construção de uma ponte sobre o Rio Timbuí

Publicado em 17 de Junho de 2015 às 22:37

Publicado em 

17 jun 2015 às 22:37
O antigo casarão de propriedade da família Bassetti – localizado em Santa Teresa, no cruzamento da Rua de Lazer com a Avenida Getúlio Vargas – que há algum tempo tornou-se motivo de embates na região. A prefeitura pretende derrubá-lo para a dar espaço à construção de uma ponte sobre o Rio Timbuí, por onde passará o tráfego de caminhões pesados. Em contrapartida, grande parte da população não apoia o projeto e teme que a passagem de mais veículos pesados pelo Centro possa comprometer a estrutura de outros prédios históricos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a gerente de Memória e Patrimônio da Secretaria estadual da Cultura, Christiane Gimenes, confirma que a população de Santa Teresa será ouvida pelos gestores da área sobre o tombamento, e não só se baseará sobre o pedido da prefeitura. Entre análises, a definição sobre o tombamento do local será dada em cerca de dois meses.
Entrevista - Fábio Botacin - Christiane Gimenes- 17-06-15

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